В России будут проверять БАДы, которые назначили врачи

Росздравнадзор будет проверять назначение биологически активных добавок (БАДов). С 18 октября вступает в силу постановление правительства, которое включает требования, связанные с назначением БАДов, в сферу государственного контроля (надзора).

Между тем 1 сентября вступил в силу закон, наделивший медиков правом выписывать их пациентам при наличии показаний к применению. Согласно документу, добавки должны быть зарегистрированы в России и включены в перечень, утвержденный Минздравом. Он будет сформирован на основе критериев качества и безопасности БАДов.

Критерии должны появиться к 1 марта 2026 года.