Благодаря диагностике врачи спасли здоровье женщины

У 54-летней женщины из Среднеахтубинского района во время диспансеризации обнаружили 2 опасных заболевания.

В начале июля 2025 года жительница области прошла полное медицинское обследование в Среднеахтубинской ЦРБ. Анализы крови выявили у пациентки увеличенную концентрацию сахара. На основании полученных данных, женщине было рекомендовано обратиться к эндокринологу для более детальной диагностики. После проведения дополнительных исследований ей был поставлен диагноз «Диабет 2 типа» и назначено необходимое лечение.

Кроме того, в ходе той же диспансеризации, при маммографическом исследовании в молочной железе было выявлено новообразование. Согласно утвержденным клиническим протоколам и принятой системе направления пациентов, женщину направили на прием к онкологу в Волгоградский областной онкодиспансер.

На данный момент диагноз подтвержден, и пациентка получает необходимое предоперационное лечение в специализированной клинике, где ей предоставляется вся необходимая современная медицинская помощь.

Важно подчеркнуть, что начальные проявления диабета часто выявляются в ходе профилактических осмотров и диспансеризации, на основании анализа уровня глюкозы в крови. При обнаружении отклонений от нормы жителей региона направляют на консультации к профильным врачам.

Данная практика успешно реализуется и будет продолжена в рамках областных программ «Борьба с сахарным диабетом» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».