В Приморье спасли девочку с кишечником в грудной клетке

Тревожное сообщение поступило в Краевую детскую клиническую больницу № 1: в Перинатальном центре родился ребёнок с тяжёлой врождённой патологией, требовавшей немедленного хирургического вмешательства. Новорождённую экстренно доставили в медицинское учреждение на Первой Речке, сообщает минздрав Приморского края.

Редкая патология — врождённая диафрагмальная грыжа — была диагностирована уже после родов. При этом заболевании органы брюшной полости смещаются в грудную клетку, что представляет серьёзную опасность для жизни. Как правило, подобные случаи требуют оперативного вмешательства в федеральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

Для матери диагноз стал настоящим шоком — беременность протекала без осложнений, и все обследования показывали нормальные результаты.

Команда высококвалифицированных специалистов — заведующая хирургическим отделением Екатерина Шмырёва, заведующая неонатальным центром Лилия Оденбах и медсестра-анестезистка Юлия Бабчук — провела сложную операцию прямо в палате.

Состояние новорождённой было критическим: кишечник находился в грудной клетке, лёгкие не развивались должным образом, а сердце было смещено. Несмотря на это, оно продолжало ритмично биться, словно борясь за жизнь маленького человека.

Маленькая Анфиса проявила удивительную силу духа и стала настоящим борцом за жизнь. Благодаря профессионализму приморских врачей и своевременно проведённой операции, малышка из Арсеньева уже дома со своей семьёй.