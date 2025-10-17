Эксперт назвал основные проблемы «мужских консультаций»

В России обсуждается инициатива по созданию специализированных медицинских центров для контроля мужской фертильности. Предложение, озвученное спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на форуме «Демография 2.0», призвано решить демографические задачи, так как репродуктивное здоровье мужчин в настоящее время остается вне фокуса плановой медицины.

В отличие от женщин, которые проходят плановые осмотры с подросткового возраста в женских консультациях и в период беременности, мужчины выпадают из этой системы. Зачастую единственный обязательный осмотр у уролога происходит в военкомате. Такой подход приводит к тому, что врожденные или приобретенные патологии, включая генетические (например, синдром Клайнфельтера), диагностируются слишком поздно.

Реализация инициативы упирается в серьезную проблему — острый кадровый дефицит. В стране не хватает как детских, так и взрослых андрологов. Их функции часто возлагают на урологов, которые в большей степени сосредоточены на других заболеваниях, таких как мочекаменная болезнь или онкология, оставляя репродуктивные вопросы на периферии.

Чтобы центры заработали, необходимо менять систему образования: выделять андрологию в отдельную специальность в вузах и готовить кадры «с нуля». Существующая система не предполагает бесплатных сертифицированных курсов по андрологии; это лишь надстройка к урологии, которую врачи осваивают самостоятельно, зачастую за свой счет. Даже если начать реформу медподготовки сегодня, первые специалисты появятся не раньше, чем через 3–5 лет.

Своим мнением об открытии специализированных центров с «Южным Федеральным» поделилась врач-андролог и основатель центра «Андроэксперт» Елена Новикова. Она подчеркнула, что примерно в половине случаев бесплодия проблемы связаны именно с мужчиной, поэтому создание системы мужских консультаций и доступной диагностики напрямую связано с уровнем рождаемости в стране. По ее мнению, медицинская база первична, а социальная инфраструктура (детские сады, школы) — вторична.

Предполагается, что такие центры обеспечат комплексную диагностику в одном месте (спермограмма, УЗИ, гормоны), создание криобанков, а также решение проблем со снижением либидо и сексуальным поведением. Для этого потребуется междисциплинарная команда, включающая психологов, сексологов и эндокринологов. Ключевой задачей также остается преодоление низкой готовности мужчин обращаться к врачам.

Отмечается, что России предстоит выработать собственную модель. Если на Западе акцент смещен на вспомогательные технологии (ЭКО), то в РФ больше внимания уделяется именно диагностике и восстановлению репродуктивной функции.