Какие профессии ведут к диабету

Шведские ученые выявили прямую связь между риском развития диабета второго типа и профессиями, требующими интенсивного общения. Исследование, в котором участвовало 3 млн человек показало, что постоянный контакт с людьми и эмоциональные нагрузки на работе значительно повышают эту вероятность.

Наибольшему риску подвержены те, чья работа связана с высокой эмоциональной вовлеченностью, например, медики и учителя. У мужчин на такой работе риск диабета возрастает на 20%, а у женщин — на 24%. Если к этому добавляются регулярные конфликты, опасность увеличивается еще на 15% и 20% соответственно. Самый высокий показатель — у женщин, которые не получают поддержки от коллег: для них риск заболеть выше на 47%.

По словам ученых, причина кроется в хроническом стрессе. Необходимость постоянно контролировать свои эмоции и соответствовать профессиональным нормам вызывает внутреннее напряжение. Это, в свою очередь, нарушает выработку гормонов, повышает уровень кортизола и провоцирует инсулинорезистентность. Все они являются наиболее «благоприятными» факторами для развития диабета, указывает канал Hi-Tech Mail.

Ранее медики рассказали, как вовремя распознать сахарный диабет и предотвратить его развитие. В их числе они называли быструю утомляемость и постоянную жажду, писал «ГлагоL».