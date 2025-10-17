В Китае ИИ-киоски начали заменять врачей

Сцены, которые можно сейчас наблюдать на улицах крупных китайских городов, еще недавно можно было увидеть разве что в фантастических фильмах. Здесь устанавливают киоски с искусственным интеллектом, которые проводят диагностику и выдают нужные препараты без участия врача. Все это действо длится не больше 5-10 минут.

Как выглядит такой визит к автомату? Встроенная в ИИ система распознавания лиц идентифицирует человека, чтобы получить доступ к его электронной медицинской карте. Затем датчики измеряют давление, пульс, температуру, уровень кислорода в крови и другие показатели. Нейросеть анализирует эти данные, ставит предварительный диагноз, выдает рекомендации и список препаратов. Некоторые лекарства можно сразу приобрести в автомате.

Конечно, такие ИИ-киоски не заменяют врачей. Их сфера - так называемые легкие случаи: простуды, стрессы, небольшое давление, головная боль и т.д, то есть когда достаточно получить первичную помощь от ИИ, не записываясь к специалистам и не простаивая в очереди.

Точность такой первичной диагностики - около 85%. Но разработчики настаивают, что ИИ-система не ставит диагноз в полном смысле, она лишь оценивает вероятные отклонения и предлагает варианты действий. Для сложных случаев программа автоматически предлагает обратиться в ближайшую клинику, а при необходимости соединяет пользователя с онлайн-врачом.

Первые ИИ-киоски появились в Пекине и Шанхае. Их устанавливают в торговых центрах, на вокзалах, в университетах и бизнес-кварталах. В большинстве регионов тестирование бесплатное. Платными могут быть только лекарства или дополнительные онлайн-консультации.