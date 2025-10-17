Мужчина прошел ненужную химиотерапию после ошибочного диагноза

В Бразилии мужчина прошел ненужную химиотерапию после того, как у него ошибочно диагностировали рак. Этой историей заинтересовалось издание Terra.

Врачи диагностировали у бразильца неходжкинскую лимфому, рак лимфатической системы, и назначили курс химиотерапии. Во время лечения у него возникли серьезные осложнения: выпали волосы, он постоянно испытывал тошноту, слабость и психологический дискомфорт. При этом дополнительные исследования показали, что онкологического заболевания у мужчины никогда не было.

Ошибочный диагноз был поставлен на основании биопсии костного образования на головке плечевой кости, однако специалисты после повторного исследования материала установили, что причина его появления — аутоиммунное заболевание. Житель Бразилии подал в суд и выиграл его, но впереди его ожидает апелляция со стороны ответчика.

