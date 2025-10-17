Хирурги спасли годовалую девочку от сложной сосудистой патологии

Врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля удалили годовалой девочке редкое сосудистое образование во рту, которое активно росло с самого рождения. Уникальная методика, разработанная столичными медиками, позволила избежать осложнений и инфекций, а также сократить время восстановления юной пациентки. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

© РИА Новости

«Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов — внедрение передовых разработок. Благодаря этому московские врачи успешно справляются со сложными клиническими случаями, сводя риски к минимуму. Успешная работа специалистов Клиники доктора Рошаля наглядно демонстрирует, как уникальные методики, современное оборудование, профессионализм и опыт врачей спасают здоровье юных пациентов. Современные возможности лазерной хирургии, доступные здесь, позволяют проводить малоинвазивные операции с высочайшей точностью. Используя авторскую методику, врачи всего за 15 минут помогли годовалой малышке со сложной сосудистой патологией во рту, которая вызывала кровотечение и стремительно росла. После операции восстановление девочки прошло быстро и мягко, уже на шестые сутки ее выписали домой», — рассказала Анастасия Ракова.

Ребенку понадобилась помощь специалистов из-за кровотечений в полости рта. При обследовании обнаружили гемангиому — доброкачественное новообразование из кровеносных сосудов. У маленькой пациентки оно поразило очень чувствительную зону — слизистую щеки, глотки и часть десны. Местоположение опухоли вызывало сильный дискомфорт, повышало риск возникновения язв и инфекций. К тому же такая патология могла привести к нарушениям свертываемости крови, работы сердечно-сосудистой системы и проблемам с питанием.

Гемангиомы полости рта встречаются крайне редко и представляют особую сложность для лечения. Удаление обычным хирургическим способом в данном случае невозможно, а медикаментозная терапия требует длительного приема препаратов и не всегда безопасна для ребенка. Поэтому врачи применили уникальную методику, разработанную специалистами учреждения и запатентованную несколько лет назад.

Новообразование во рту девочки устранили с помощью специального высокоточного лазерного скальпеля. Узкий концентрированный луч воздействует только на пораженный участок. С его помощью удается одномоментно разрушить все патологические клетки, снижая до минимума вред для здоровых тканей.

Метод исключает риск развития рецидива заболевания. Благодаря его почти ювелирной точности и антибактериальным свойствам вмешательство удается провести максимально бережно, избежав кровотечений. Заживление проходит быстро, что очень важно при лечении чувствительных областей, особенно у маленьких детей.

Малоинвазивное вмешательство прошло без осложнений. Девочка уже находится дома с семьей, а специалисты продолжат наблюдать за ней в амбулаторном режиме.

Центр лазерной хирургии Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля объединяет инновации и высокие технологии для обеспечения наилучшего результата лечения маленьких пациентов. Команда экспертов использует современные лазерные технологии, которые позволяют эффективно и безопасно решать широкий спектр медицинских задач по лечению различных патологий. Кроме того, специалисты института проводят многочисленные исследования по усовершенствованию лазерных технологий, активно разрабатывают и внедряют в практику новые методы лечения.