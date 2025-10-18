Как центры женского здоровья развиваются в Москве

В Москве в рамках внедрения нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи продолжится создание центров женского здоровья. В каждом из них пациенткам предоставляют широкий спектр лечебных и диагностических возможностей. Здесь женщины смогут подготовиться к беременности и наблюдаться до рождения ребенка, а также получать медицинскую помощь в течение всей жизни. Сеть центров женского здоровья охватит всю Москву.

Сейчас в столице 13 центров, восемь из них открылись в текущем году. Пациенток принимают семь дней в неделю. Медучреждения работают в соответствии с новым стандартом амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, который предусматривает всестороннюю заботу о женском здоровье и комфорт получения профильного лечения.

В соответствии с новым московским стандартом в центрах женского здоровья обеспечены:

преемственность между амбулаторным и стационарным звеном. Для пациенток это означает бесшовную маршрутизацию из центра женского здоровья в роддом, перинатальный центр или многопрофильную больницу. Здоровье москвички находится в руках одной команды профессиональных врачей;

единый стандарт оснащения оборудованием, позволяющий выполнять полный спектр диагностических процедур (УЗИ, маммографию, скрининг плода и другие исследования) на современном высокотехнологичном оборудовании;

единый подход к набору сотрудников. В центрах работают специалисты различных профилей: акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи и психологи;

современные подходы к профилактике и лечению заболеваний, включая раннее выявление онкологии, лечение бесплодия, патологии шейки матки, доброкачественных заболеваний молочной железы и многого другого;

удобные цифровые решения. Все данные о приемах, результатах обследований, анализах и назначениях хранятся в электронной медицинской карте. Женские консультации и центры женского здоровья объединены на платформе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Все базовые процессы (структурированные протоколы, паспорт участка, маршрутизация, регистры беременных и прочее) осуществляются в цифровом виде;

комфортные условия для пациенток, обеспечивающие интимность и сохранение личного пространства, создание атмосферы уюта и позитивного настроя.

В центрах женского здоровья получают медицинскую помощь жительницы всех возрастов, в том числе во время беременности, включая пациенток диспансерных групп (с бесплодием и другими нарушениями здоровья, требующими специализированного лечения). Ведение беременности здесь проходит в максимально комфортных условиях с широкими диагностическими возможностями и привлечением узкопрофильных специалистов.

Кроме того, в столице продолжится реализация первой в России программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин «Стану мамой». Она предусматривает оценку репродуктивного потенциала, оказание помощи в планировании беременности, а при необходимости предоставляет возможность воспользоваться современными репродуктивными технологиями.

Ранее Правительство Москвы одобрило проект бюджета столицы на 2026–2028 годы, документ внесен в Московскую городскую Думу.

Проект бюджета сформирован исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030-го.

Основной упор сделан на реализацию 13 государственных программ. В частности, в рамках внедрения нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи продолжат создавать центры женского здоровья. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций.