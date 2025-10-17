Врачи забыли в теле пациентки салфетку

Медучреждение Красноярского края выплатит сотни тысяч рублей компенсации за забытую в теле пациентки салфетку.

В Красноярском крае Канская межрайонная больница обязана выплатить компенсацию местной жительнице, которая три года жила с забытой внутри тела марлевой салфеткой. Решение вынес городской суд. Об этом пишет издание Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу краевых судов.

Все началось в 2021 году, когда женщине сделали операцию в гинекологии Канской больницы. Сразу после вмешательства появились постоянные боли в животе, а к 2023 году добавилась температура под 40 градусов. За это время она прошла десятки обследований – КТ, МРТ, УЗИ, побывала у разных хирургов. Врачи уже даже начали подозревать онкологию.

В апреле 2024 года после вызова скорой ее срочно отправили в Красноярскую краевую больницу. На экстренной операции врачи нашли причину всех бед – марлевую салфетку 20×30 см и абсцесс.

В суде представители Канской больницы настаивали, что все салфетки считали до и после операции, и количество совпало. Но экспертиза доказала прямую связь между забытым материалом и ухудшением здоровья пациентки.

В итоге специалисты признали, что женщине нанесли вред средней тяжести из-за ошибки при оказании медпомощи. Теперь больница должна выплатить ей 650 тысяч рублей моральной компенсации, а также покрыть все расходы на лечение и судебные издержки.