Жительницам регионов станет легче пройти генетический скрининг перед ЭКО

В регионах скрининг перед ЭКО включат в программу ОМС. Сегодня дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта по ОМС проводят только в Москве.

© runews24.ru

Однако, согласно проекту программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, теперь финансовые затраты на проведение преимплантационных генетических исследований эмбрионов включат в ОМС.

Также по ОМС пациентки смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Сегодня такое обследование, которое позволяет найти хромосомные отклонения на ранних сроках беременности, проводят по ОМС только в столице.

Ранее сообщалось о начале автоматизации процесса ЭКО.