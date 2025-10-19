Какие болячки можно подцепить через рукопожатие

Мы — существа социальные. Нам важно обмениваться словами, эмоциями, прикосновениями — так мы налаживаем связи с другими. Одним из самых привычных и универсальных способов приветствия во всем мире стало рукопожатие. Оно символизирует доверие и дружелюбие, но за этим простым жестом скрывается реальная угроза здоровью. «‎Рамблер» расскажет, что можно подхватить, просто пожав руку другому.

С точки зрения медицины рукопожатие — это прямой контакт кожи с чужими микроорганизмами. А значит, потенциальный путь передачи множества заболеваний:

вирусных (герпес, вирус папилломы человека);

бактериальных (фурункулы, импетиго, карбункулы);

грибковых (кандидоз, микозы);

паразитарных (чесотка, гельминтозы, заражение клещами).

Вероятность заражения зависит от множества факторов — состояния иммунитета, целостности кожи, количества и агрессивности микробов, а также от длительности контакта. И хотя одно краткое рукопожатие не обязательно приведет к болезни, регулярные контакты без соблюдения гигиены повышают риск многократно.

Чесотка

Одна из самых неприятных инфекций, передающихся через прикосновения, — чесотка. Ее вызывает микроскопический клещ, который проникает в верхние слои кожи. Чаще всего паразит поселяется в межпальцевых промежутках и на запястьях — то есть именно там, где прикасаются руки во время приветствия.

Особенность болезни в том, что она может долго протекать бессимптомно, а заразить других человек способен уже в первые дни. Лечение заключается в нанесении специальных мазей и обязательной обработке одежды и постельного белья. Все члены семьи должны проходить терапию одновременно — иначе чесотка вернется.

Папилломавирус

Вирус папилломы человека (ВПЧ) попадает в организм через мельчайшие ранки и порезы на коже. Даже если на теле нет видимых наростов, вирус может присутствовать и выделяться в окружающую среду. Поэтому рукопожатие с человеком, у которого вирус активен, потенциально опасно.

Хорошая новость в том, что ВПЧ не проникает глубоко в ткани — он остается на поверхности кожи. Инфицированные участки можно удалить хирургически или лазером. Однако инкубационный период вируса длительный: папилломы могут появиться через несколько лет после заражения.

Контагиозный моллюск

Это вирусное заболевание проявляется небольшими блестящими узелками с вдавлением посередине. У взрослых чаще всего высыпания располагаются в интимной зоне, но вирус легко распространяется при касании рук, особенно при несоблюдении гигиены.

Самостоятельно выдавливать или прокалывать эти образования нельзя — можно занести инфекцию глубже и спровоцировать воспаление. Единственный способ лечения — удаление у дерматолога. Об этом «‎Лайфхакеру» рассказал Юрик Шахвердян, врач‑инфекционист, кандидат медицинских наук, автор блога о медицине.

Герпес

Почти каждый человек на Земле носит в себе герпесвирус, который может «просыпаться» при стрессе, переохлаждении или ослаблении иммунитета. Герпетические высыпания чаще всего появляются на губах или в области гениталий и представляют собой болезненные пузырьки с прозрачной жидкостью.

Но даже если видимых признаков нет, вирус способен передаваться при обычном касании. То есть рукопожатие с человеком в бессимптомной стадии герпеса может привести к заражению, особенно если на коже есть трещины или раздражение.

Простуда и ОРВИ

Вирусы простуды и гриппа чаще всего распространяются воздушно-капельным путём, но не менее опасны контактные пути передачи. При чихании и кашле микрочастицы оседают на ладонях, а затем попадают на руки других людей при рукопожатии.

Многие до сих пор совершают ошибку — закрывают рот рукой при кашле или чихании. Правильно — делать это в сгиб локтя или использовать одноразовый платок. Так можно сократить распространение вирусов почти вдвое.

Грибковые инфекции

Грибковые заболевания кожи передаются при контакте с зараженным человеком или животным, а также через предметы общего пользования. Рукопожатие в этом случае может стать отправной точкой заражения.

Признаки микоза — зуд, шелушение, покраснение и появление трещин. Без лечения болезнь распространяется дальше, поражая ногти и ступни. Профилактика проста: соблюдать личную гигиену, ежедневно менять носки и тщательно вытирать кожу после душа.

Бактериальные инфекции

На коже постоянно живут десятки видов бактерий. Обычно они безопасны, но стоит появиться царапине или микроповреждению — и инфекция проникает внутрь. Через рукопожатия можно «поймать» такие болезни как импетиго, фолликулит или фурункулез.

Иногда достаточно просто почесать кожу грязной рукой или использовать чужое полотенце, чтобы вызвать воспаление. Если на руках есть ранки, важно регулярно обрабатывать их антисептиком и избегать прямых контактов.

Как снизить риск заражения?

Всегда мойте руки с мылом после контактов с людьми и поверхностями в общественных местах. Используйте антисептик — особенно в транспорте или в период вирусных вспышек. При кашле или чихании прикрывайтесь локтем, а не рукой. Не трогайте лицо грязными руками — именно так вирусы попадают в организм. Минимизируйте количество рукопожатий с незнакомыми людьми.

Современный этикет все чаще предлагает альтернативу: легкое касание кулаками, локтями или приветствие на расстоянии. Конечно, в большинстве случаев при рукопожатии ничего страшного не происходит, но при снижении иммунитета или несоблюдении гигиены одно простое приветствие может стать началом болезни.

