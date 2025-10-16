Объяснен рекордный спрос на антидепрессанты

Увеличение спроса на антидепрессанты происходит с начала пандемии COVID-19, а на сентябрь традиционно приходится его всплеск, заявил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Спрос на антидепрессанты в России зафиксирован с начала пандемии коронавируса, его рост в сентябре 2025 года обусловлен не только климатическими изменениями, но и тем, что россияне стали чаще обращаться с проблемой к специалистам, а не пытаться справляться самостоятельно, рассказал НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Россияне скупили в сентябре антидепрессантов на 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года для этого месяца. В первый месяц осени было куплено 1,94 млн упаковок таблеток, а денег на них было потрачено на треть больше денег, чем в прошлом году, сообщил Telegram-канал Mash. Больше всего упаковок таких препаратов было раскуплено в Петербурге (2230) и Москве (2026), а также Калининградской области (1401) и Карелии (1398). Беспалов объяснил, с чем это связано.

«На осенний период традиционно приходится всплеск спроса на данную товарную категорию, потому что меняются климатические условия. Это в том числе сказывается на состоянии пациентов с депрессивными расстройствами. Но сентябрь не всегда становится периодом пикового спроса, иногда рост начинается раньше, иногда позже. В этом году климатические изменения на большей части территории нашей страны повлияли на рост спроса в этом месяце», - пояснил Беспалов.

Рост спроса на антидепрессанты произошел с начала пандемии коронавируса и не заканчивается до сих пор, уточнил специалист RNC Pharma. По его словам, это связано в том числе с тем, что россияне с психическими расстройствами стали чаще обращаться за помощью к специалистам.

«Рост спроса на данные препараты наблюдается последние примерно пять лет. Начиная с пандемии люди массово обращаются за медицинской помощью. В том числе меняется и культура использования антидепрессантов: люди начали обращаться к специалистам в случае каких-то депрессивных состояний, хотя до этого пациенты старались максимально пользоваться народными средствами или справлялись собственными силами. Сейчас люди начали понимать, что сталкиваются с медицинской проблемой, а не с какой-то болячкой, которую можно попытаться вылечить самостоятельно», - отметил Беспалов.

Препараты новейших поколений для лечения разного рода депрессивных состояний обладают минимумом побочных действий и не вызывают привыкания.

«С проблемой депрессии сталкиваются самые разные категории потребителей и пациенты в самых разных возрастных группах. Сейчас достаточно большой ассортимент эффективных, вполне безопасных антидепрессантов, которые не требуют какого-то серьезного изменения образа жизни и обладают минимумом побочных эффектов. Антидепрессанты должны применяться только по назначению специалиста, но их без рецепта и не получится купить в аптеке», - добавил эксперт.

За 2025 год продажи антидепрессантов выросли на 31% в денежном выражении, ранее заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.