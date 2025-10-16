Авиационная медицина: как организуется помощь и профилактика инцидентов на борту?

Тема медицинской безопасности полетов была раскрыта на форуме «Здравоохранение Сибири – 2025», который проходит в эти дни в Новосибирске. Слушателям озвучили этапы комплексного подхода к оказанию помощи и профилактике инцидентов на борту самолета, которые сегодня реализуются.

© Сибмеда

Ольга Верба, д.м.н., президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), генеральный директор ООО «Аэро Хелс Менеджмент», основатель сервиса поддержки пассажиров «Летать Здорово», сооснователь программы «Врачи на борту» начала свой доклад со статистики.

Ольга Юрьевна озвучила, что пассажиропоток в авиации растет и средний возраст авиационного пассажира тоже возрос. Более половины всех пассажиров – это люди старше 50 лет, которые имеют те или иные хронические заболевания. В связи с этим, возрастает риск медицинского инцидента на борту, риск вынужденной посадки – и все это несет угрозу безопасности полетов.

Единой статистики по медицинским инцидентам на борту нет ни в России, ни в странах международного авиационного сообщества, но есть данные, полученные в ходе реализации программы «Врачи на борту». На 30% рейсов происходит обращение пассажиров за тем или иным видам помощи: в 80% принимается решение о вынужденной посадке, в 4% случаев помощь оказывают специалисты-медики из числа пассажиров – «врачи на борту».

Программе «Врачи на борту» исполнилось уже пять лет. Сейчас в ней участвуют более 77 000 медиков. Более половины рейсов сегодня выполняются с «врачами на борту». Модератором программы выступает Ассоциация врачей авиационной медицины –профессиональная некоммерческая организация, объединяющая всех специалистов, работающих в системе медицинского обеспечения полетов – специалистов по авиационной и космической медицине, врачей, авиационных психологов, отраслевых специалистов, которые занимаются этим направлением.

Ассоциация предоставляет возможность пройти образовательный курс по авиационной медицине и основам оказания помощи во время полета. У участников программы есть ряд привилегий, о которых можно прочитать на сайте ассоциации.

На борту помощь оказывается в соответствии с универсальным алгоритмом оказания первой помощи: специализированных алгоритмов для авиации нет на сегодняшний день, хотя профессиональное сообщество задумывается о создании таких рекомендаций, которые бы учитывали физиологию и физику полетов. На гражданском воздушном судне есть аптечка, которую может использовать бортпроводник, а также есть укладка с медизделиями и лекарственными препаратами, которую может использовать только медик из числа пассажиров.

Для совершающих перелеты людей сегодня доступен сервис поддержки пассажиров «Летать здорово». Это единственный в стране проект от ведущих специалистов и экспертов в области авиационной медицины и авиационной психологии. Любой человек, планирующий путешествие, может получить здесь информацию о том, как подготовиться к полету, что необходимо учесть, особенно, если есть какие-то заболевания, если лететь с детьми, пожилыми родителями и т.д. В настоящее время сервис работает как тг-канал «Летать здорово» и есть чат-бот, в котором любой пассажир может задать вопрос и получить ответ от специалиста по авиамедицине и авиапсихолога.