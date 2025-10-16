Врачи вылечили пациентку с опухолью весом в 20 килограммов

Врачам Королевской больницы удалось вылечить 46-летнюю пациентку с гигантской злокачественной опухолью весом в 20 килограммов. О необычной операции рассказали в четверг, 16 октября, в пресс-службе Минздрава Московской области.

© Вечерняя Москва

Женщина пришла к врачам сама и пожаловалась на слабость и существенное увеличение живота. После обследования оказалось, что причиной недомогания стала гигантская опухоль брюшной полости и малого таза, размер которой в диаметре составлял около 50 сантиметров.

— Мы столкнулись с редким и очень тяжелым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьезным осложнениям. В частности, тромбоэмболии легочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае, если бы опухоль разорвалась, — перитониту, — рассказал главный врач больницы Эдуард Шпилянский.

По его словам, опухоль при этом оказалась злокачественной. Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали. Теперь ей предстоит пройти курс амбулаторной реабилитации, говорится в материале.

Также бывают случаи, когда злокачественные новообразования удивляют не размером, а количеством. Например, в августе воронежским врачам удалось удалить сразу 34 раковые опухоли у пациентки с лейомиосаркомой. Метастатические опухоли размером от 0,3 см до 9×10 сантиметров располагались в различных областях брюшной полости и малого таза 33-летней пациентки.