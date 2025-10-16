Стало известно, сколько россиян ежегодно умирает из-за ожирения

Специалистов тревожит, что в России растет число пациентов, у которых выявлено ожирение. Согласно официальным данным, ежегодно лишний вес приводит к десяткам тысяч смертей.

В России растет количество пациентов с ожирением. Так, лишние килограммы сегодня имеет четверть россиян.

При этом отмечается, что ожирением чаще стали болеть мужчины. Так, за 30 лет показатель вырос с 9% до 20%.

Специалисты подчеркивают, лишние килограммы негативно сказываются на здоровье, вызывая диабет, сердечно-сосудистые патологии. В результате ежегодно вследствие ожирения умирает до 200 тысяч россиян.

Как передает «Накануне.ru», в целом пациенты с лишним весом рискуют прожить на 3-4 года меньше, чем их сверстники с нормальным весом. У мужчин с ожирением вероятность прожить менее 70 лет составляет 70%.

Ранее сообщалось, что в России бодипозитив предлагают признать экстремизмом.

Также доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, эксперт в области диетологии, предупредил о серьезной проблеме для общественного здравоохранения – детском ожирении.