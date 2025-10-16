В Роспотребнадзор ответили, опасна ли лихорадка чикунгунья для РФ

Эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья отсутствует в России, так как на территории страны нет устойчивых популяций комаров-переносчиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько российских туристов после отдыха на Сейшельских островах почувствовали симптомы, которые наблюдаются при лихорадке чикунгунья.

"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми", - говорится в сообщении.

Там отметили, что единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах.

Как подчеркнули в пресс-службе, чаще всего заболевание протекает без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможны тяжелые формы. Среди симптомов - внезапная лихорадка, сильные боли в суставах, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь. Эндемичными регионами для лихорадки чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго Восточная Азия, Западно Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. По данным на 2025 год к странам с высоким риском заражения относятся Шри Ланка, Маврикий, остров Реюньон, Майотта, Сомали, Бразилия, Колумбия, Индия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Филиппины и Таиланд.