Хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую десять магнитов

В Детской городской клинической больнице №9 в Екатеринбурге спасли пятилетнюю девочку, которая наглоталась магнитиков.

После того, как малышка заболела, родители привели ее к педиатру. Там сделали рентген грудной клетки, чтобы исключить пневмонию, и он показал инородные тела.

"На снимке была обнаружены магнитные шарики в проекции желудка - они соединились друг с другом через стенки внутренних органов и повредили их", - рассказали в минздраве Свердловской области.

Девочку срочно прооперировали: врачи достали из нее цепочку магнитиков длиной пять сантиметров.

Десять дней пациентка провела в отделении неотложной хирургии, а сейчас уже находится дома с близкими.