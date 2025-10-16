Как аномально холодная зима скажется на эпидсезоне гриппа

Московские врачи предупредили, что спрогнозированная аномально холодная зима в Центральной России может спровоцировать высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обострить хронические заболевания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как отметила терапевт ОН Клиник Ольга Султанова, в холодное время года традиционно увеличивается рост респираторных инфекций и проявляются хронические заболевания дыхательной системы. Аномальные холода способы ударить по иммунитету, в связи с чем организм будет более уязвимым для вирусов. Кроме того, из-за переохлаждения женщины чаще страдают от циститов, а мужчины - от простатитов.