Как аномально холодная зима скажется на эпидсезоне гриппа

Врачи предупредили, что аномально холодная зима осложнит эпидсезон гриппа
Московские врачи предупредили, что спрогнозированная аномально холодная зима в Центральной России может спровоцировать высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обострить хронические заболевания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Как отметила терапевт ОН Клиник Ольга Султанова, в холодное время года традиционно увеличивается рост респираторных инфекций и проявляются хронические заболевания дыхательной системы. Аномальные холода способы ударить по иммунитету, в связи с чем организм будет более уязвимым для вирусов. Кроме того, из-за переохлаждения женщины чаще страдают от циститов, а мужчины - от простатитов.
«При максимально низких температурах начинается рост приступов стенокардии, инфарктов и инсультов. У пациентов с низкой активностью щитовидной железы усиливается ощущение холода, слабости и сонливости. Иногда возникает холодовая крапивница, когда на морозе на коже появляется зуд и волдыри», - предупредил кандидат медицинских наук, семейный врач, терапевт GMS Clinic Андрей Беседин.