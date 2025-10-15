В Минздраве разработали проект изменений в программы бесплатной медпомощи

Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в пресс-службе Минздрава России, в новой программе госгарантий расширяются возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований (к маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки добавились ЭКГ и колоноскопия).

Кроме того, для выявления генетических нарушений и хромосомных аномалий в норматив финансовых затрат включены затраты на забор и направление материала для проведения предимплантационного генетического тестирования (эмбриона на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки ПГТ-СП).

Там подчеркнули, что впервые в программе на 2026-2028 годы установлены нормативы объема медицинской помощи на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов при заболеваниях сахарным диабетом и артериальной гипертензией, также установлены нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у лиц пожилого возраста.