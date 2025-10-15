Врачи спасли женщину с гигантским камнем в желчном

Врачи Благовещенской больницы спасли 61-летнюю женщину с гигантским камнем в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Республики Башкортостан.

Как рассказали медики, сначала они сделали несколько проколов, чтобы лапароскопическим методом удалить желчный пузырь, однако из-за обнаружения плотного спаечного процесса и огромного камня врачи приняли решение перейти к удалению органа через один большой разрез. Операция прошла благополучно, медики удалили желчный пузырь и достали оттуда камень размером более шести сантиметров.

«Интересно, что 61-летняя пациентка не испытывала никаких жалоб, несмотря на наличие такого внушительного образования», — поделились в пресс-службе.

Медики подчеркнули важность внимательного отношения к здоровью. Они отметили, что камни могут долгое время не давать о себе знать, а затем вызвать острое воспаление желчного пузыря, закупорку желчных протоков или перфорацию, что может привести к жизнеугрожающему состоянию.