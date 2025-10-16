Врачи спасли мальчика с онкологией на четвертой стадии

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли жизнь мальчику с клеточной лимфомой четвертой стадии. Об этом сообщает директор югорского депздрава Роман Паськов,

Родители заметили у ребенка слабость и температуру и обратились в больницу. Сначала врачи диагностировали у юного пациента пневмонию и положили мальчика в больницу. Однако улучшений не наблюдалось. Тогда медики отправили малыша на дообследование и обнаружили онкологию.

Во время лечения врачи Гузель Казарян и Роман Корягин поддерживали родителей ребенка, психолог Марина Соловьева занималась с мальчиком психотерапией и подбадривала юного пациента. Спустя девять месяцев удалось побороть тяжелый недуг. Теперь ребенок будет проходить поддерживающую терапию и плановые обследования.

