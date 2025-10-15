«Будь Здоров» первыми внедрили анализатор результатов лабораторных исследований

«Будь Здоров» первой среди клиник совместно с Международной медицинской лабораторией Хеликс внедрила систему анализа лабораторных исследований. Она интерпретирует полученные результаты, оценивает риски развития заболеваний и дает рекомендации по дальнейшему обследованию. Об. этом «Газете.Ru» сообщили в «Будь Здоров».

Вместе с результатами пациент получает подробный файл как в печатном, так и в электронном виде в мобильном приложении. В нем содержатся интерпретации показателей и персональные рекомендации к дальнейшему наблюдению и при необходимости – посещению врачей.

Система предлагает автоматическую расшифровку более чем 200 видов лабораторных тестов и дает рекомендации по дальнейшим шагам. Благодаря простым и понятным объяснениям, пациенты активнее участвуют в процессе лечения. По данным разработчика, точность интерпретации результатов составляет 98%.

«Цифровые решения в медицине становятся помощниками врача в выполнении рутинных функций. Помогая оптимизировать ресурсы медицинского персонала, они расширяют возможности и позволяют сделать путь пациента в клинике максимально легким. Система анализа изображений, которую мы совместно с лабораторией Хеликс внедряем в наших клиниках, помогает сэкономить время пациенту при изучении результатов анализов и не искать в сомнительных источниках объяснение, что значит тот или иной показатель. Интерпретация результатов изложена простым и понятным языком даже для человека без медицинского образования, что позволяет снизить тревожность у пациента при сравнении показателей и референсных значений», – рассказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

В числе дополнительных опций от внедрения системы – повышение осознанного отношения людей к своему здоровью, так как краткие и понятные комментарии в интерпретации помогают подготовиться к повторному визиту к врачу, настроиться на выполнение его рекомендаций. Вся ключевая информация по результатам исследований собрана в одном документе, который можно сохранить для дальнейшего контроля.