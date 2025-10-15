Биолог рассказала, как справиться с нехваткой вакцины от ветряной оспы

В России сохраняется проблема дефицита вакцины от ветряной оспы, и ситуация, по прогнозам, продлится ещё примерно полтора года. Врач-биолог и основатель организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, а также главный вакцинолог Клиники Фомина призвала россиян не поддаваться панике.

Обласова указала на опасность «ветряночных вечеринок» для детей, подчеркнув, что такие мероприятия могут привести к тяжелому течению болезни и осложнениям, угрожая здоровью.

«Радио 1» пишет, что для тех, кто не может получить вакцину, врач дала следующие рекомендации:

Рассмотреть возможность вакцинации за границей. Препарат доступен в частных клиниках Турции, Таиланда, Вьетнама и других популярных курортов. Искать вакцину в других городах. В Москве и регионах можно найти небольшие партии препарата в различных медицинских учреждениях. Помнить о пожизненной защите. По словам Обласовой, одной дозы вакцины достаточно для пожизненного иммунитета, повторная вакцинация не требуется.

Врач также отметила, что ветряная оспа обычно протекает в легкой форме, а для взрослых, которые заболевают, существует эффективное противовирусное лечение. Важно сохранять спокойствие и осторожность, ожидая, пока вакцина снова станет доступной.