Невролог Джикия указала на связь между стрессом и проблемами с пищеварением

Многие сталкивались с неприятным ощущением "скручивания живота" при сильном стрессе. Врач-невролог Марианна Джикия объяснила причины этого явления и способы лечения.

По словам врача, существует связь между мозгом и кишечником. Стресс, испытываемый мозгом, мгновенно передается в кишечник, и, наоборот, проблемы с пищеварением влияют на настроение.

Организм реагирует комплексно на стресс. Во-первых, происходит выброс гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые временно отключают пищеварение.

Во-вторых, нарушается моторика кишечника, вызывая болезненные спазмы или замедление его работы.

В-третьих, нервные окончания в кишечнике становятся гиперчувствительными, усиливая болевые ощущения даже при обычном растяжении стенок газом или пищей.

В разговоре с "Газетой. ru" невролог отметила, что описанные симптомы часто являются проявлением синдрома раздраженного кишечника (СРК), где стресс выступает пусковым механизмом. Для борьбы с проблемой необходим комплексный подход, направленный на устранение как стресса, так и дискомфорта в животе.

Врач рекомендует бороться со стрессом с помощью дыхательных практик и медитаций, регулярной физической активности и психотерапии. Также стоит скорректировать питание, избегая продукты, вызывающие газообразование и спазмы (острая, жирная пища, газированные напитки, кофеин, фастфуд, сладости). Есть лучше 4-5 раз в день маленькими порциями.

Самолечение недопустимо. Необходимо обратиться к гастроэнтерологу для исключения других заболеваний и назначения лечения, а также к психотерапевту или неврологу для коррекции психоэмоционального состояния. Особое внимание следует обратить на симптомы, сопровождающие "скручивание" живота, такие как повышение температуры, необъяснимое снижение веса, кровь в стуле и сильная боль.

