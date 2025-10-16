Столичные врачи представили новейшие медицинские технологии

Столица впервые представила собственные медицинские технологии на международном форуме «БИОПРОМ» в Геленджике. Об этом в четверг, 16 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На стенде «Создано московскими врачами» показали инновационные проекты, уже внедряемые в городских клиниках.

Это, например, ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, обладающей точностью в 92 процентов, первая в мире омиксная диагностика риска развития ментальных расстройств по липидограмме крови с точностью до 93 процентов и многое другое, — рассказала Ракова.

Она отметила, что посетители могли лично протестировать разработки и получить консультации столичных специалистов.

Ранее она рассказала, что диагностика рака молочной железы в Москве перешла на новый уровень — в этом городу помогла четко выстроенная система, в рамках которой врачи применяют цифровые технологии и искусственный интеллект. Так, количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом.