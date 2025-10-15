В Москве рассказали об успехах в борьбе с раком молочной железы

Только с начала этого года удалось выявить злокачественные новообразования молочных желез на ранней стадии у более 5,5 тысячи жительниц столицы. Это удалось благодаря масштабной работе по расширению возможностей ранней диагностики этого заболевания в Москве. За последние пять лет в городе внедрили новые стандарты помощи, передовые цифровые технологии, открыли Центры женского здоровья. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во Всемирный день борьбы с онкологией молочной железы.

"Онкология молочной железы - распространенное заболевание среди женщин, и самым эффективным способом борьбы с ним является ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования, который рекомендуется каждой женщине начиная с 40 лет, остается маммография. И сегодня мы стараемся обеспечить доступ к качественной диагностике, а при необходимости и к эффективному лечению, широкому кругу москвичек. Мы непрерывно ведем работу в этом направлении и с каждым годом расширяем возможности московской медицины: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медицинской помощи. Так, количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. А с начала текущего года у более 5,5 тысячи москвичек злокачественные новообразования молочной железы были выявлены на ранней стадии. Значение этих результатов сложно переоценить: вовремя поставленный диагноз и своевременное начало лечения - это шанс на долгую и счастливую жизнь. В поддержку борьбы с раком молочной железы 15 октября будет включена розовая подсветка на ключевых объектах столицы: на "Солнце Москвы", высотках на Арбате и Крымском мосту с 18:00, а также на Останкинской телебашне", - отметила Анастасия Ракова.

Снимки с более чем 280 цифровых маммографов городских медицинских учреждений загружаются в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Далее к работе с исследованиями подключаются ИИ-сервисы и врачи-рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики, которые производят детальную проверку и производят описание. В 2023 году Москва первой в стране ввела систему двойного чтения маммографических исследований: с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога. Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет снимок и принимает окончательное решение. Это позволило ускорить процесс анализа снимков и снизить нагрузку на врачей, сохранив высокое качество диагностики. Основное количество маммограмм делается в профилактических целях и не имеет патологий.

В 2019 году в городе был утвержден новый стандарт онкологической помощи. В структуре онкологической службы 5 якорных онкологических центров, объединивших в себе все технологические и кадровые ресурсы. В состав каждого центра входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и стационарные отделения онкохирургии. Это позволяет организовать в одной структуре полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов - от диагностики, всех способов лечения до диспансерного наблюдения в течение всего последующего времени. Благодаря этому сокращается время постановки диагноза, повышается его точность, а к лечению приступают быстрее.

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас в основе этого процесса - единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно с городским Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает ведение каждого пациента на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.