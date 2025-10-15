Приезжающих в Россию мигрантов будут проверять на вирусные гепатиты

С 1 марта 2026 года приезжающих в Россию мигрантов будут проверять на наличие острого гепатита и вирусных гепатитов В, С и Д. Такие изменения предлагается внести в утвержденный Минздравом порядок медосвидетельствования иностранцев, лиц без гражданства, а также людей, запросивших статус беженца или попросил предоставить временное убежище. Перечень опасных инфекций, на которые проверяют приезжих, будет расширен - в него включат острые гепатиты и вирусные гепатиты В, С и Д.

Принять такие изменения в порядок освидетельствования иностранцев еще в начале года предложили участники рабочей группы по миграционной политике, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Как объяснила депутат, эти нормы направлены на усиление контроля за здоровьем иностранцев, которые приезжают в Россию, и ставят целью предотвращение распространения опасных инфекций.

Медосвидетельствование для мигрантов - обязательная процедура. Без него, например, невозможно получить разрешение на работу в России, не получится оформить временное проживание и вид на жительство. Трудовые мигранты должны пройти медосвидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. А те, кто работать не планирует, - в течение 90 дней.

Сейчас иностранцы и лица без гражданства сдают анализы на:

наличие в организме следов наркотиков и психотропных веществ,

ВИЧ (в том числе бессимптомное носительство вируса),

туберкулез,

сифилис,

лепра.

Кстати, проект нового порядка также предлагает проводить анализ для определения лепры более продвинутым, современным методом.