Токсиколог объяснил инцидент со слезшей из-за вейпа у школьницы кожей

О вреде вейпов не перестают напоминать врачи. История, произошедшая в Санкт-Петербурге, стала очередным доказательством: в жидкостях для вейпов содержится «неизвестно что».

15-летняя жительница северной столицы покурила вейп, а спустя несколько часов попала в реанимацию. У школьницы появились проблемы с дыханием и слезла кожа, в будущем ей потребуется пластическая операция. Ситуацию kuzbass.aif.ru прокомментировал токсиколог Константин Сиворонов.

По его словам, такая реакция на вейп похожа на аллергию. Дело в том, что внутри вейпов находится целый химический коктейль, он может вызывать самые жуткие побочки.

«Никотин – это тот же наркотик. Мозг подростка очень уязвим, а никотин ломает его работу, – отмечает эксперт. – Сам пар крайне вреден: мельчайшие вредные частицы жижи забиваются в легкие. Все это грозит серьезными проблемами с дыханием».

Для привлекательных вкусов типа «клубничное мороженое» или «кокосовое печенье» используется сильная химия, продолжает токсиколог. При нагревании эти добавки становятся ядовитыми и разъедают лёгкие изнутри.