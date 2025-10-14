Врачи рассказали, какие есть альтернативы у курильщиков

Сейчас в это сложно поверить, но до 1960-х годов проблема табачной зависимости перед человечеством не стояла. Однако с появлением новых машин по производству доступных и дешевых сигарет мир столкнулся с настоящей бедой — увеличением распространенности курения и резким ростом заболеваемости раком легких.

© Freepik

В мире нет курильщика, который не знал бы о вреде курения. Но, к сожалению, бросить курить удается далеко не всем. И теперь Всемирная организация здравоохранения и правительства разных стран ищут пути решения проблемы.

Эксперты смело прогнозируют, что уже через 10 лет сигареты станут экспонатами музеев. О том, какие инновации, призванные их заменить, появились в мире, ведущие эксперты разных стран говорили в ходе конференции Теchnovation, прошедшей в Казахстане.

Табак известен в мире уже тысячелетия. Его использовали еще народы майя, а в Европу привезли моряки Колумба. И все же в те времена не было условий для хронического потребления табака, рассказывает профессор, специалист в области молекулярной онкологии, член-корреспондент РАН Евгений Имянитов:

«Были трубки, сигары, но крепкий табак регулярно употреблять сложно. А спички изобрели только в XVII веке. Катастрофа случилась, когда в 1883 году в мире появилась первая машина для автоматической сборки сигарет. Именно с этих пор у потребителей начала формироваться никотиновая зависимость, которая с годами приобрела разрушительные масштабы. Так что хроническое курение имеет от силы столетнюю историю, которая связана с изобретением сигарет».

Эксперт отмечает, что никотин — прекрасный адаптоген. С одной стороны, он успокаивает, с другой — концентрирует внимание. Эти уникальные свойства первыми оценили военные: в Первую мировую войну солдат обеспечивали сигаретами. И только в 60-х годах ХХ века появились данные, что курение приводит к раку легких. Сегодня уже известно, что есть группа болезней, связанных с табакокурением. В первую очередь это, конечно, рак легкого, который в 8 раз чаще встречается среди курильщиков. Но есть и не менее серьезная проблема — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Сегодня ХОБЛ занимает 3-е место среди причин смерти от хронических неинфекционных заболеваний, и это единственное хроническое заболевание, смертность от которого растет с каждым годом. Мощнейшее воспаление, сопровождающее ХОБЛ, вызывает параллельно сахарный диабет, атеросклероз и другие заболевания.

...Когда перед человечеством встала проблема никотиновой зависимости, развернулась борьба с ней. Первые этапы этой борьбы были чрезвычайно успешны: как только люди осознали, что курение может навредить, отказ от него стал массовым — в конце 1960-х годов в разных странах мира количество курильщиков сократилось сразу втрое. Однако обнаружилось, что отказ от курения дается легко далеко не всем. Например, проведенное в России в 2024 году исследование среди 1000 курильщиков выявило тяжелую или очень тяжелую зависимость у 40% из них.

«У некоторых людей существует предрасположенность к развитию сильной никотиновой зависимости, бросить им сложно, поэтому для таких людей надо искать менее варварские способы доставки никотина», — продолжает профессор Имянитов.

Казалось бы, зачем? Ведь капля никотина убивает лошадь. Но стоит помнить, что сам по себе никотин не является канцерогеном и не вызывает развития тяжелых хронических заболеваний. При этом он вызывает зависимость, может на время увеличивать частоту сердечных сокращений или повышать артериальное давление. Но не он является причиной рака легких. И не он вызывает хроническую обструктивную болезнь легких.

Современные данные показали, что никотин представляет собой сравнительно небольшой риск для здоровья и не является главным источником болезней, связанных с курением. Более того, никотин как нейромодулятор может улучшить настроение, когнитивные функции, память.

«В человеческом организме есть рецепторы никотина, и их стимуляция приводит к ряду стереотипных биоэффектов: повышению пульса, давления, вазоспастическим реакциям. У человека с ишемической болезнью сердца никотин может вызвать спазм и обострение коронарной болезни. Никотин не нейтрален для организма. Но именно вещества, содержащиеся в дыме сигарет, являются носителями основной токсической нагрузки на организм», — говорит профессор кафедры госпитальной терапии СпбГУ Александр Филиппов.

Сегодня научно установлено, что сердечно-сосудистая система и легкие повреждаются смолами и канцерогенами, образующимися в процессе горения табака. Табачный дым проникает в бронхи и начинает атаковать человеческий организм, провоцирует массивное воспаление, из-за чего и возникает ХОБЛ, которая встречается у трети курильщиков.

«Вред табака обусловлен дымом от него, поэтому сегодня для не мотивированных на отказ курильщиков вся надежда на бездымные технологии», — говорит Евгений Имянитов.

Поиск альтернативных решений

Примерно в 1990-х годах прошлого века в мире стали появляться бездымные технологии потребления никотина. В 1997 году координационный центр ООН призвал страны скоординировать усилия для снижения токсичности табачных изделий, а в 2015-м ВОЗ обозначила главные цели комплексного регулирования никотина: снижение использования наиболее токсичных никотинсодержащих продуктов и поощрение разработки систем доставки никотина как альтернативы. «Не курите — и не начинайте. Курите — бросайте. Не можете бросить — меняйтесь» — таков новый лозунг тысячелетия.

По мнению эксперта рынка бездымных продуктов из Японии Томоко Иида, уже в течение 10 лет сигареты могут быть поставлены на полку в музее. По ее словам, в 2000 году порядка 33% взрослых японцев курили. В последующие годы количество курильщиков снижалось на 2%, но с 2015 года продажи сигарет в Японии стали ускоряться на 8% в год, и так продолжалось до 2018 года. Затем в стране появился новый продукт — система нагревания табака, на которую активно переходили курильщики, что привело к снижению потребления сигарет на 50% за последние 10 лет! Итог: количество курильщиков сигарет сократилось в рекордные 2 раза. И это еще не всё. Одновременно врачи отметили снижение числа заболеваний, связанных с негативными последствиями курения. Снизилась статистика по раку легкого и ХОБЛ.

Опыт Швеции, представленный экспертами, оказался еще более внушительным. Если в Казахстане за 10 лет количество курильщиков снизилось на 5,5%, а в Японии на 45,9%, то в Швеции — более чем на 50%. В Швеции курильщики с 70-х годов традиционно используют снюс (сосательный табак, расфасованный в мини-пакетики, не разрешен к обороту в России. — Авт.). Рост продаж снюса здесь четко коррелирует с падением продаж сигарет: в 2017 году совокупные продажи снюса и никотиновых паучей впервые превысили продажи сигарет. Результат феноменальный: заболеваемость раком легкого в Швеции сегодня вдвое ниже, чем в среднем в странах ЕС. Например, в Венгрии раком легких болеют 70 человек на 100 тысяч мужчин; в Швеции — 18. Средняя статистика по ЕС — 43 на 100 тыс.

Однако у женщин в Швеции такого снижения нет. Почему? Причина банальна — женщины не имеют привычки потреблять снюс, им нужно что-то более элегантное.

«Нужен не один продукт, а целый портфель разных продуктов: жевательный табак, никотиновые паучи, средства нагревания табака и так далее... Неважно, что выберет потребитель: главное, что отсутствие горения табака будет снижать вред по сравнению с курением сигарет. Продукты должны быть доступны потребителю и разрешены к обороту. Надо обеспечить их для взрослых и жестко ограничить их доступность и привлекательность для молодежи», — считает Томоко Иида.

Все более известными в мире становятся и никотиновые паучи (никотиновые пакетики, или никпэки) — пакетики из целлюлозы с наполнителем, пропитанным никотином и вкусовыми добавками. На российском рынке такие продукты когда-то были запрещены вместе с насваем — неочищенным табачным продуктом, в котором встречались самые разные токсичные примеси, включая галлюциногены. И все же эксперты отмечают, что никпэки — многообещающая категория, поскольку тут полностью исключено воздействие продуктов горения табака, нет вдыхания аэрозоля, сублингвальное применение (рассасывание) обеспечивает доставку никотина.

Есть и противоположная точка зрения.

«Когда в школах Казахстана запретили курение, дети стали массово употреблять насвай, — рассказывает доктор Мейрам Раганин, президент экспертного сообщества стоматологов из Казахстана. — Ведь любой запрет находит другой выход, иногда и более вредный. И я стал находить у детей лейкоплазию — предраковое состояние слизистых. Если снюс вызывает лейкоплазию обратимую, то насвай в конечном итоге выливается в рак языка и полости рта».

Конечно, полностью безвредных альтернатив курению в мире не существует.

«Бездымные способы доставки не безвредны, они могут вызвать воспалительные процессы, существуют отсроченные риски. Однако риск развития рака при их использовании существенно снижается. И главная проблема, рак легкого, становится неактуальной, если никотин доставляется без горения. Ежегодно в России регистрируется 2 млн случаев рака легкого, 85% — по причине курения. Эти цифры можно сократить в 6–7 раз, — говорит профессор Имянитов. — С точки зрения генетики люди разные по устройству системы вознаграждения в головном мозге, и при ее недостаточности они ищут пути компенсации. Хуже всего, если они находят ее за счет алкоголя. Наименее вредно с этой точки зрения избыточное питание», — считает эксперт.

Определенное количество бросающих курить людей, по мнению эксперта, нуждается в фармакологической поддержке.

Эксперты уверены, что рынок альтернативных продуктов будет развиваться семимильными шагами, в ближайшие годы появится еще немало инноваций. Однако с учетом огромного количества контрафакта они считают необходимым введение жесткого контроля государства за оборотом таких изделий и маркировки. Так что когда-нибудь мир без табачного дыма станет не иллюзией, а реальностью.