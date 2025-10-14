Врач предложил заводить на каждого пациента «паспорт приема антибиотиков»

На каждого пациента нужно заводить "паспорт приема антибиотиков" и вносить в историю болезни препарат, дозировку, а также кратность применения, заявил в беседе с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

© РИА Новости

Он указал, что сейчас люди повсеместно сталкиваются с резистентностью к антибиотикам, когда человек уже невосприимчив к лечению подобными препаратами. Поэтому "паспорт" помог бы понять, сколько антибиотиков человек принимал за свою жизнь или в конкретном промежутке времени.

"Для чего это нужно? Во-первых, чтобы пересмотреть схему приема антибиотиков. Во-вторых, для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, – потенциальный переносчик резистентных бактерий. Лично моя задача как клинического фармаколога – оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить", – сказал Кондрахин.

Врач объяснил, что на резистентность влияет бесконтрольное применение антибактериальных препаратов при производстве пищи, а также прием самих антибиотиков пациентами, которые страдают вирусными заболеваниями. Также с резистентностью сталкиваются те, кто бесконтрольно пользуется препаратами при первом же недомогании.

"Также немаловажным фактором является миграция населения. Мы прекрасно знаем, что люди могут переезжать из одних городов в другие. В одном городе резистентность своя, в другом – иная. Таким образом, идет изменение резистентного профиля у человека, который переезжает, поэтому может приносить на новую территорию совершенно другие штаммы бактерий", – резюмировал специалист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире в 2023 году был устойчив к лечению антибиотиками.

Наибольшие показатели устойчивости зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть случаев заражения оказалась резистентна к антибиотикам. В то же время в Африке каждый пятый случай заболевания не поддавался такому лечению.