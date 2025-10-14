Спортивный врач определил главные причины смертей на физкультуре

«Да что там у тебя может болеть в 12 лет?! В этом возрасте ты должен скакать, как козленок», — подобные фразы знакомы большинству подростков. А вот большинство взрослых, увы, не догадываются, что болеть у тинейджеров как раз может многое и последствия, если это игнорировать, могут быть трагическими.

© Московский Комсомолец

Статистика пугает: ежегодно на уроках физкультуры внезапно умирает один ребенок на 200 школ. Говорить об этом не любят, но вот в 2018 году сообщили, что за год в России зафиксировано 211 таких случаев. Развитие событий почти всегда одинаковое: потеря сознания, клиническая смерть, констатация смерти бригадой скорой помощи. «МК» разобрался, можно ли предотвратить такие трагедии.

Бег после ОРВИ

Новый учебный год только начался, а печальная статистика уже пополнилась очередным случаем: на Камчатке восьмиклассница умерла во время бега на короткую дистанцию. В начале сентября занятия проводились на школьном стадионе: погода позволяет. Дети отрабатывали бег на дистанцию 50 метров. Когда очередь дошла до 14-летней школьницы, она рванула вперед, добежала до финиша и потеряла создание. Девушку пытались откачать. Учителя мгновенно вызвали скорую. Она приехала через 3 минуты. Школьницу отвезли в реанимацию, но так и не смогли спасти.

Родители и врачи уверяют, что восьмиклассница была абсолютно здорова. Болела только сезонным ОРВИ. Однако и его нельзя считать мелочью. О причинах резкого ухудшения здоровья при небольших физических нагрузках «МК» рассказывает спортивный врач, постоянный участник марафонов Алексей Лютых:

«Причина всех внезапных смертей — остановка сердца. Она может произойти в «большом спорте», а может и на уроке физкультуры. Интересно, что эта проблема актуальна именно для молодых людей, примерно до 35 лет. У ребенка, подростка уже есть слабость сердечной мышцы, плохое проведение импульса. На это накладывается физическая нагрузка. Или какое-то яркое эмоциональное переживание: например, о чем-то поспорили в раздевалке, случился выброс гормонов. Если речь идет о девушке, то это могли быть циклические гормональные колебания (менструация или ПМС). И это неудачное стечение обстоятельств приводит к трагической развязке».

— Но родители и медики в таких случаях часто говорят, что ребенок был абсолютно здоров.

— Внезапная смерть чаще всего связана с наследственными заболеваниями сердца. Они могут быть просто не выявлены. Возможно, невнимательно отнеслись к диспансеризации. Слабость сердечной мышцы хорошо видна на кардиограмме. В частности, есть такой интервал QT. Если он увеличен, значит, есть проблема. Но диагностика во многом зависит от компетентности доктора. Сейчас врачи проходят более серьезную подготовку, поэтому на это внимание пристальное обращают. Но я посоветовал бы всем родителям серьезнее относиться к диспансеризации. Или самим провести ЭКГ и проверить интервал QT. Особенно если в семье есть «сердечники».

— Могут ли у школьника быть приобретенные заболевания сердца?

— Могут. Нарушение проводимости может быть не только наследственное. Порок в работе сердца может возникнуть вследствие инфекционных процессов. Например, шли постоянные ангины, в конечном итоге сформировался приобретенный порок сердца. Часто у молодых людей бывают миокардиты, которые идут от воспаления, когда в воспалительный процесс вовлекается мышца сердца. Под воздействием токсинов, например. И вот с этим миокардитом дали нагрузку, кровоток усилился, сердце стало работать интенсивнее. Сравните: обычно потоки крови в сердце идут равномерно, а тут они усилились, стали турбулентными, и ситуация сразу стала непредсказуемой из-за этой турбулентности. Коронарные сосуды не наполнились, и через 2–3 цикла может произойти остановка сердца.

— На Камчатке школьница как раз переболела сезонным ОРВИ, как говорят родители.

— В сезон всем ставят ОРВИ. На самом деле это могла быть ангина, которая отразилась на сердце.

— Какие есть предвестники заболеваний сердца? На что обращать внимание родителям?

— Ребенок задыхается при беге и прыжках. У него могут синеть губы при физических нагрузках. Или вдруг взял и упал, потерял сознание. Проявляются те или иные симптомы, а потом все сходится — и в результате остановка сердца. Поэтому при появлении этих признаков надо снять кардиограмму и проверить интервал QT.

Удар, еще удар

Ташкент, 2023 год. Шестиклассники на уроке физкультуры играют в футбол. Мяч отскакивает от ноги игрока и летит 12-летнему школьнику в грудь. Сильный удар, ребенок падает без сознания. Мальчика срочно везут в районную клиническую больницу, где он умирает, несмотря на медицинскую помощь. Родители утверждают, что у ребенка было здоровое сердце. Более того, недавно он прошел специальную диагностику.

— Бывают не только сотрясения мозга, но и сотрясения сердца, — рассказывает «МК» кардиолог Валерий Коваленко. — Сильный удар в область груди провоцирует это состояние. Явление становится причиной до 10% случаев внезапной сердечной смерти во время занятий спортом и физической культурой. Неудачное совпадение: удар приходится в область сердца в самый неподходящий момент сердечного цикла, который длится всего 20–40 миллисекунд. В большинстве случаев связан с ударами бейсбольным или хоккейным мячом, шайбой, локтем или кулаком.

— Есть такие виды спорта, где есть удары, — продолжает спортивный врач Алексей Лютых. — Это бокс, каратэ, а еще игры: волейбол, баскетбол, хоккей и футбол. И по правилам там должны быть столкновения. В большом спорте много внезапных смертей в баскетболе. Почему-то по статистике умирает больше чернокожих спортсменов, есть такая особенность. И, как правило, это мужчины, юноши. Смерти в женском спорте крайне редки.

Спортивный врач уверен, что из состояния потери сознания или клинической смерти детей можно вывести в первые минуты. В подтверждение он привел историю из своей практики.

— Два года назад я был на соревновании, которое устраивала федерация каратэ. Участвовали и взрослые, и дети, — рассказывает Алексей Лютых. — По правилам спарринг должен быть бесконтактным, но парня все-таки ударили ногой в грудную клетку. Он сделал несколько шагов и буквально рухнул недалеко от меня без сознания. Хотя я должен был обслуживать соревнования дальше и ждать судейский свисток, я не стал ждать, потому что речь шла о секундах. Проверил: пульса нет, дыхания нет. У ребенка началась фибрилляция желудочков, спровоцированная ударом в грудь. Я начал делать компрессию грудной клетки. К приезду скорой он задышал.

Если бы эти действия умел выполнять учитель физкультуры, уверен спортивный врач, то детей во многих случаях можно было спасти. И профессиональных учителей физкультуры, будь то выпускники педагогических вузов или переквалифицировавшиеся спортсмены, тренеры, обучают этим приемам. По словам доктора, профессиональный учитель физкультуры даже по походке школьника определит, что ему нехорошо. Как и врач. А если дошло до потери сознания, то он не должен ждать приезда врачей, а сам начать оказывать первую помощь. Ведь счет идет на минуты. Пять минут.

Алгоритм такой: учитель звонит в скорую. Называет фамилию-имя пациента, возраст, состояние, адрес. Все. Это должно быть отработано до автоматизма. Дальше делает сердечно-легочную реанимацию в виде компрессии грудной клетки. 100 компрессий в минуту. Через каждый 30-й раз искусственное дыхание. Это при условии, что разогнута шея и воздух попадает, куда нужно. И это тоже должно быть отработано до автоматизма на специальных тренингах. Без этих приемов все остальное бессмысленно. Пусть он прекрасный педагог или спортсмен, уважаемый человек, но не умеет оказывать первую помощь — и все насмарку.

Сейчас есть система аккредитации для медицинских работников. Хорошо бы ввести такую же для учителей физкультуры. Для этого создается аккредитационная комиссия, которая не зависит от учебного заведения. Преподавателя тестируют на определенные знания и умения. На муляжах он показывает сердечно-легочную реанимацию. Там все просто: правильно сделал — робот очнулся. Ошибся — нет. И периодически пересдавать эти навыки. Хорошей идеей были бы курсы, куда физрук может прийти и отработать или научиться оказывать первую помощь. Также у них должна быть четкая инструкция поведения в чрезвычайной ситуации. Четкость действий крайне важна.

Также доктор рассказал, что в Европе в школах спортивные залы оборудованы дефибрилляторами, пользоваться которыми могут даже люди без специальной подготовки. Там есть пошаговая инструкция. Нажимаешь на кнопку, и прибор говорит, что нужно делать. Расстегнуть рубашку на груди, наложить электроды. Как это сделать, там показано. Потом поступает команда «не прикасаться, проводится анализ». Дальше он предупреждает: надо отойти, чтобы не ударило током, когда идет разряд. Не получилось завести сердце. Прибор говорит: «Продолжайте». Все просто. Дефибриллятор уже спас много жизней.

Ранние пташки

2023 год. Красноярск, физкультура в 5-м классе первым уроком. Разминка, и вот во время обычного бега по кругу ребенку стало плохо. Он побледнел и начал терять сознание, затем кома. Бригада врачей приехала через 8 минут, но спасти мальчика не удалось. После трагедии родители предположили: а что если внезапную остановку сердца спровоцировало раннее начало урока физкультуры? Организм еще попросту не проснулся.

— Алексей, есть ли оптимальное время для занятий спортом? На какое время в расписании лучше всего ставить уроки физкультуры?

— Есть такая наука хронобиология. Она утверждает, что у нас есть определенные ритмы. Мы утром просыпаемся, у нас запускается толстый кишечник. Потом мы завтракаем, и у нас включается желудок. Мы поели, у нас работает поджелудочная железа. Потом селезенка, потом, к 12:00, у нас разрабатывается сердце. Этот цикл действительно существует. В китайской медицине наша хронобиология корреспондируется с древними наблюдениями. Так вот, в советское время четко об этом знали: в 12 часов — это активный сектор. Уже произошел выброс гормонов, уже есть запас легкоусвояемых углеводов, уже образовалось за ночь АТФ (метаболическое средство, играющее ключевую роль в обмене веществ. — Прим. «МК»), а к 11 часам гормоны уже выбросились надпочечниками и мы готовы для физических нагрузок и напряженных работ. Таким образом, промежуток от 10 до 12 часов — лучшее время для активных действий.

Эти пики нагрузки в советское время академики рассчитывали. Вот, например, когда открывать алкогольные магазины? В 11 часов — самое удачное время. Часом волка его еще называли, потому что в 11:00 в часах на театре Образцова появлялся кукольный волк. И вправду, 11 часов — лучшее время для сердца, для сосудов. Даже алкоголь и тот приносит меньше вреда. И это оптимальное время для занятий физкультурой.

А ранним утром урок физкультуры не совсем правильно. Некоторые дети идут в школу натощак: не успевают поесть, родители не проследили. Лучше, конечно, не ставить физру первым уроком. Это дополнительная нагрузка на организм. Тем более что организм подростка особенно уязвим. Неравномерно развивается тело: опорные кости рванули, мышцы немножко отстали. Системы еще больше отстали, нервная регуляция, в частности. При росте таком еще и гормоны появляются. Это высокоактивные вещества, которые при небольшой даже дозировке вызывают мгновенное усиление обмена веществ, практически как взрыв идет.

Много секций не бывает?

Итак, пятиклассник внезапно умирает на уроке физкультуры. Убитые горем родители не могут понять почему. Он ходит на две спортивные секции: дзюдо и футбол. Там регулярно проходят осмотры. Проблем с сердцем не выявлено.

— Мы, родители, из хороших побуждений исходим, — считает Алексей, — мол, мы сейчас его нагрузим, чтобы у него не было времени на хулиганство. Да, это, конечно, есть. Дети гиперактивны. Когда парня ничем не занять, то он может начать хулиганить. Это закон природы такой. Но в то же время перегружать тоже не стоит. А на секциях и тренеры могут увлечься. Ведь им важны места, награды. Приведу пример из своей практики. Я был на соревнованиях по вольной борьбе. Мальчик хорошо там прошел предварительные соревнования, выходил в финал. Но он подошел ко мне: болит рука. Я ее немного охладил. Он пошел, выиграл раунд. Опять рука. Я подозреваю перелом. Я хочу его освободить. Тренер ни в какую. Ругается, запрещает. Ко мне прибежал главный судья: «На каком основании вы освобождаете?» И здесь надо проявить жесткость, конечно. Тренер вошел в азарт, ему нужны награды, результат. И тренеры иногда перегружают. И, возможно, парня перегрузили, возложили на него какие-то надежды. И вот, значит, такой результат. Поэтому тренеры должны быть мудрыми. Они этим ребятам как вторые отцы. Им доверяют, но гнаться за результатом во что бы то ни стало нельзя. И также физруки. Понятно, что сердечные проблемы будут всегда и, к сожалению, трагедии, вызванные ими. Но помочь ребятам и предотвратить их вполне по силам.