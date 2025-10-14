Названы причины сезонной диареи

Аналитики подсчитали, что за летний сезон россияне потратили около 12 миллиардов рублей на препараты против диареи. Рост популярности лекарств связан с сезонностью заболевания, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Елена Ревкова.

© Freepik

Эксперт отмечает, что увеличение случаев диареи летом связано с несколькими факторами. Во-первых, в теплое время года создаются идеальные условия для размножения бактерий и вирусов, вызывающих кишечные инфекции. Во-вторых, повышается риск употребления некачественной питьевой воды, а также продуктов, которые быстро портятся или приготовлены с нарушением санитарных норм.

При диарее важно своевременно обратиться к врачу, особенно если она сопровождается повышением температуры. В лёгких случаях рекомендуется пить воду и солевые растворы, исключить тяжёлую пищу и продукты с высоким содержанием клетчатки. Противодиарейные препараты следует принимать только по назначению врача в качестве симптоматического лечения.

Некоторые люди пытаются лечить диарею «бабушкиными методами», например, пьют крепкий черный чай или крахмальный раствор. Однако при подозрении на инфекционную диарею, особенно если она сопровождается лихорадкой и обезвоживанием, обязательно нужны медикаменты. Если симптомы сохраняются более двух дней или появляются признаки интоксикации, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Врач рассказала, что нередко противодиарейные средства принимают не по назначению, например, для снижения веса, пытаясь уменьшить перистальтику кишечника. Однако такие методы небезопасны и могут привести к запорам, интоксикации организма и нарушению микрофлоры кишечника.