Бойцу СВО смогли вернуть слух

В Ижевске врачи смогли вернуть слух получившему травму бойцу спецоперации. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы Удмуртии.

60-летний военнослужащий получил травму уха в июне 2025 года и потерял слух. Врачи-оториноларингологи военного госпиталя после осмотра направили пациента в 1 РКБ Удмуртии для планового оперативного лечения.

В Ижевске мужчине выполнили тимпанопластику. Это сложная операция, во время которой пациенту восстановили целостность барабанной перепонки и слуховых косточек.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и отмечает положительный эффект после операции. Постепенно он возвращается к нормальной жизни.