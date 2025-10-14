Сколько жителей Подмосковья проверили свое репродуктивное здоровье

Свыше 610 тыс. человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Пройти бесплатное обследование могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

© РИА Новости

«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диспансеризацию прошли уже более 610 тыс. человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова привели в пресс-службе.

Отмечается, что репродуктивная диспансеризация доступна жителям Московской области в возрасте от 18 до 49 дет. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления.

Как рассказали в министерстве, в ходе исследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.