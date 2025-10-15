Врачи спасли пациентку с гигантским зобом

Пожилую 79-летнюю пациентку с огромными узлами в щитовидной железе прооперировали в ГКБ №24. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Депздрава.

Женщина поступила в реанимацию в очень тяжёлом состоянии. У нее был огромный зоб, который сильно сжимал трахею, оставляя в ней всего 4 мм свободного пространства. Это могло привести к остановке дыхания. Кроме того, были сдавлены сосуды шеи.

«Нам нужно было провести операцию по удалению щитовидной железы в условиях практически невозможной интубации! Наши анестезиологи совместно с эндоскопистами применили уникальную методику: интубацию в сознании с использованием фиброскопа, что позволило аккуратно провести дыхательную трубку через суженный участок трахеи без риска полной закупорки дыхательных путей. Далее хирурги провели операцию менее, чем за 2 часа, через разрез на шее удалив щитовидную железу с многоузловым поражением объемом 900 мл (при норме до 20 мл у здоровых людей)», — пояснили в больнице.

Сейчас пациентка дышит самостоятельно и проходит реабилитацию. В дальнейшем ей предстоит пожизненная заместительная гормональная терапия.