Врачи спасли 13-летнего подростка с полным параличом

В детский клинический центр имени Рошаля бригадой скорой помощи был экстренно доставлен 13-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии, у него был диагностирован полный паралич, пациент находился на искусственной вентиляции легких с нарушением жизненно важных функций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Со слов матери, ухудшение состояния началось с симптомов, напоминающих обычную простуду: сначала у подростка заболело горло, но в течение нескольких дней болезнь прогрессировала до потери двигательных функций, а также нарушения дыхания и глотания», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, врачи центра выявили у мальчика редкое заболевание – синдром Гийена-Барре.

«Мы провели пациенту шесть сеансов плазмафереза для очистки крови от антител, установили трахеостомическую трубку для облегчения дыхания и провели два курса иммуноглобулиновой терапии. Именно плазмаферез стал переломным моментом в лечении – после него мы отметили положительную динамику: появились первые движения и начал восстанавливаться глотательный рефлекс. На 25-е сутки пациент начал самостоятельно питаться, двигать руками и ногами», – цитирует пресс-служба заведующую отделением реанимации и интенсивной терапии №3 Екатерину Трунову.

В пресс-службе министерства уточнили, что в настоящее время состояние пациента стабилизировалось, ему предстоит курс реабилитационной терапии

