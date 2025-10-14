Врачи спасли 50-летнюю женщину с зубным протезом в кишечнике

Врачи Республиканской клинической больницы в Казани помогли 50-летней женщине, которая проглотила зубной протез. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, от извлечения устройства с помощью эндоскопа пациентка неоднократно отказывалась, как и от госпитализации, надеясь на то, что протез выйдет сам.

В итоге прогноз пациентки не оправдался, через неделю ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Обследование показало, что протез застрял в области перехода тонкой кишки в толстую.