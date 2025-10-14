Хирурги успели спасти мужчину за четыре минуты до остановки сердца

Сургутские врачи успели спасти мужчину за четыре минуты до остановки сердца
В кардиологическом диспансере Сургута произошла настоящая медицинская драма с счастливым концом: 63-летний пациент едва не погиб от смертельно опасного нарушения сердечного ритма — его спасли за четыре минуты до остановки сердца.
Мужчина успел самостоятельно дойти до приёмного отделения, где потерял сознание буквально за четыре минуты до развития смертельного состояния. Дежурный кардиолог Айдар Шафиков действовал профессионально и решительно: мгновенно вызвал реанимационную бригаду и приступил к экстренной электроимпульсной терапии.
Благодаря слаженным действиям медиков, сердце пациента удалось запустить с помощью дефибриллятора. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и провели срочную операцию.
Как сообщила главврач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева в своем телеграм-канале, уже через несколько дней после операции пациент не только пришёл в себя, но и начал самостоятельно передвигаться по больничным коридорам, выражая искреннюю благодарность своим спасителям.
Ранее сообщалось о врачах из Свердловской области, которые собрали буквально по кусочкам череп пациента после аварии.