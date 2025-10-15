Исследование показало, сколько россиян ни разу не проверялись на рак

Каждый четвертый житель России ни разу не проходил профилактическое обследование по поводу рака. Главные причины - люди не знают, где и какие исследования можно пройти (31%), или считают, что такие чек-апы не имеют смысла (23%). Таковы результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

© Российская Газета

Исследование еще раз подтвердило: россияне по-прежнему боятся онкозаболеваний и вообще стараются не думать на эту тему, хотя доля тех, кто лично или через знакомых сталкивался с раком, выросла до 62% (год назад было 53%). Несмотря на страх (признались, что боятся онкодиагноза 65% участников) и высокую тревожность, лишь каждый третий прошел скрининг за последний год. Получается, большинство прячет голову в песок, стараясь не думать о риске заболеть. Во всяком случае 26% респондентов вообще ни разу не проходили профилактическое обследование. Каждый третий отметил, что не знает, где и как проверяться, или считает такую профилактику бессмысленной.

Между тем в ежегодную диспансеризацию включены бесплатные исследования, с помощью которых можно узнать об опухоли задолго до симптомов. Речь идет о самых распространенных видах рака. Значит, пройдя скрининг, можно серьезно уменьшить свои риски болезни.

Напомним, о каких исследованиях идет речь. Это маммография и, при необходимости, УЗИ молочных желез (для выявления рака груди), анализы крови (рак кишечника и простаты), гастроскопия и колоноскопия по показаниям (рак пищевода, желудка, кишечника). Онкологи напоминают: обнаружение опухоли на начальной стадии - это высокие шансы на полное излечение. Например, на первой-второй стадии рак груди полностью излечивается у 98% пациенток.