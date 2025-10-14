Врач предложил изменить подход к медкартам пациентов

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин считате, что всю информацию о том, какие антибиотики, в каких дозировках и когда принимал пациент, необходимо вносить в специальную базу.

© runews24.ru

Об этом он рассказал в разговоре с «Москвой 24». Врач считает, что это позволит пересмотреть схему приема антибиотиков в каждом конкретном случае.

«Это необходимо для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, — потенциальный переносчик резистентных бактерий», - объяснил Кондрахин.

Врач напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся невосприимчивы к ним. Также важным фактором выступает миграция населения, из-за чего на новую территорию могут попадать другие штаммы бактерий.

Ранее эксперт рассказала, когда нужно принимать антибиотики.