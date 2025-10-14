Женщине после рождения 6,5-килограммового ребенка наложили 55 швов

Lenta.ruиещё 1

В Бразилии домохозяйка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачам пришлось наложить ей 55 швов, сообщает издание Terra.

Женщине после рождения ребенка наложили 55 швов
© ТАСС

Изначально врачи назначили женщине кесарево сечение, поскольку ребенок был крупным. Затем медики узнали, что женщина самостоятельно родила восьмерых детей и отменили это решение.

«Когда она уже почти родила, врачи сошли с ума, потому что поняли, что прохода нет. Они сделали все возможное, чтобы вытащить ребенка. Когда моя жена была почти в обмороке, Бог благословил их, и им удалось вытащить ребенка», — рассказал муж бразильянки.

После родов у Боржес открылось кровотечение, поэтому ей наложили 55 швов. Через несколько дней женщину выписали, но она все еще испытывала сильные боли при ходьбе, поэтому ей пришлось вернуться в больницу. В настоящее время жительница Бразилии продолжает восстанавливаться после родов.

«Она чувствует себя плохо, у нее все еще идет кровь», — добавил ее супруг.

Ранее британка Грейс Брэнд обнаружила у себя язву во рту. Однако это оказался рак, поэтому она лишилась половины языка.