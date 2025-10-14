Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор призвал граждан учитывать сезонную заболеваемость и соблюдать профилактические меры. При первых симптомах необходимо оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Более 36,8 миллиона россиян поставили прививку от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Это составляет 24,9% численности населения страны.

Ситуация с заболеваемостью и ходом вакцинации находится на контроле ведомства.

Роспотребнадзор призвал граждан учитывать сезонную заболеваемость и соблюдать профилактические меры: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничивать контакты с больными. Кроме того, нужно регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену.

При первых симптомах респираторного заболевания необходимо оставаться дома и обращаться за медпомощью, подчеркнули в ведомстве.

Ранее врач Зайцев заявил, что неправильное промывание носа солевым раствором может закончиться гайморитом.