В Госдуме подготовили законопроект о прикреплении к поликлинике

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с коллегами из других фракций внесет сегодня на рассмотрение нижней палаты Межфракционный законопроект, который позволит гражданам прикрепляться к поликлинике раз в три месяца. "Российская газета" ознакомилась с инициативой.

Как пояснил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сменить одну поликлинику на другую пока можно лишь раз в год.

"Это совершенно не отвечает потребностям населения", - считает Ярослав Нилов.

По итогам многочисленных встреч, отмечает он, и регулярных просьб о внедрении более гибкой системы прикрепления к медучреждениям депутатами разработана инициатива, предлагающая вместо одного раза в 12 месяцев дать возможность пациентам менять поликлинику каждые 3 месяца.

"Смена места жительства, дефицит необходимых специалистов или увеличенная нагрузка на медиков в конкретной клинике и многие другие важные для людей факторы должны учитываться системой. Да и врачам станет значительно легче, если нагрузка будет не растягиваться на весь год, а перераспределяться каждые несколько месяцев", - уверен Нилов.

Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что сокращение срока для выбора медицинской организации позволит людям оперативнее реагировать на изменения ситуации, например при переезде, смене места работы или временном проживании. Это повысит удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи.