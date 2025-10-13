Медики начали активно применять методику ксенопротезирования

Военные медики подразделения "Ахмат" начали активно применять методику ксенопротезирования при тяжелых сосудистых ранениях, рассказал РИА Новости врач-травматолог с позывным Гвоздь. "При повреждении крупных магистральных сосудов, например, бедренной артерии, критически важно восстановить кровоток в первые часы после ранения, иначе конечность погибает", - рассказал врач.

По его словам, ксенопротез - это сосуд, специально обработанный и законсервированный из крупного рогатого скота.

«Он представлен в виде трубочек различных диаметров. В идеале устанавливается аутовена - участок собственной вены раненого, пересаженный на поврежденный участок артерии. Аутовена работает около 15 лет. Ксенопротез же через год-полтора нужно менять, — пояснил медик. — Мы используем ксенопротезы в крайне тяжелых случаях, когда дефицит времени, когда развивается некомпенсированная ишемия (локальное снижение кровотока в тканях) конечности и нужно быстро восстановить кровоток. Методика себя оправдала, использую ее не раз».

Врач отметил, что применение ксенопротезов позволяет сохранить жизнь и функции конечностей у раненых в условиях ограниченного времени и ресурсов на фронте.