Что стало с сердцем мужчины, который пробежал 366 марафонов за год

Бразилец Уго Фариас прославился после того, как пробежал за год 366 марафонов. Медики оценили состояние его сердца после такой физической нагрузки, сообщает издание Metropoles.

Мужчина перед началом эксперимента договорился с врачами из Института сердца, что они будут за ним наблюдать. Он ежемесячно проходил эргоспирометрию — стресс-тест, измеряющий потребление кислорода и кардиореспираторную выносливость, — а также эхокардиограмму. Кроме того, медики измеряли у бразильца уровень в крови тропонина — маркера, который указывает на повреждение миокарда. В конечном итоге у мужчины не нашли никаких проблем с сердцем после марафонов.

Спортивный кардиолог Филиппо Савиоли, который не сотрудничал с Фариасом, комментируя его ситуацию, отметил:

«Сердце тренированного спортсмена способно выдерживать экстремальные нагрузки, если они находятся в пределах безопасного диапазона интенсивности, а также имеется достаточное время для восстановления между тренировками».

При этом доктор подчеркнул, что отсутствие подготовки может привести к аритмии и даже внезапной смерти.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Для этого, по его словам, стоит перестать вести малоподвижный образ жизни.