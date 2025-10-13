В ВОЗ сообщили о числе устойчивых к антибиотикам инфекций

ВОЗ: В мире резко выросло число устойчивых к антибиотикам инфекций
Все больше инфекционных заболеваний людей по всему миру не поддаются лечению стандартными антибиотиками, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«В 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками», — заявили в организации.
Отмечается, что в 2018-2023 годах свыше 40% отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" показали рост устойчивости, в то время как их средняя доля каждый год увеличивается только на 5-15%.
Наибольшие показатели фиксируются в странах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, там треть случаев заражения оказалась резистентна к антибиотикам. Вместе с тем в Африке не поддавалась такому лечению лишь одна пятая случаев заболевания.