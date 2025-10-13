Представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода в беседе с Общественной Службой Новостей назвал топ-5 анализов, помогающих выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя начать эффективное лечение.

© Вести Подмосковья

«На первое место я бы поставил общий анализ крови. Он помогает выявить нарушения обмена веществ, воспаления, аллергические реакции и другие патологии. Например, низкий уровень гемоглобина указывает на возможный дефицит железа и витаминов группы В или на наличие анемии. Изменение количества эритроцитов может сигнализировать о воспалениях, инфекциях или заболеваниях крови», — объяснил специалист.

Следом идет биохимический анализ крови, позволяющий оценить полную картину состояния внутренних органов и обменных процессов. Так, повышенный уровень сахара может указывать на развитие диабета, высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. На третьем месте — общий анализ мочи, показывающий состояние мочевыделительной системы и помогающий предотвратить патологии почек. Замыкают рейтинг анализ на витамин D и анализ на железо с ферритином.