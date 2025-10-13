Росздравнадзор отреагировал на сообщения о вспышках ветрянки в регионах

Показатель ввода в гражданский оборот вакцин для профилактики ветряной оспы в РФ в текущем году на 30% выше, чем в 2024 году, всего с начала года введено более 357 тыс. упаковок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в нескольких регионах России наблюдается всплеск заболеваемости ветрянкой. Опрошенные изданием эксперты считают, что причина ухудшения эпидемиологической обстановки - нехватка вакцины от этого заболевания. В сообщении отмечается, как минимум в десяти регионах России сложился дефицит вакцин против ветрянки.

"Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот, с начала года введено более 357 тыс. упаковок, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год. Остатки вакцины в обороте по данным системы маркировки лекарств составляют 231 тысячу упаковок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Росздравнадзоре опровергли информацию об исключении вакцинации от ветряной оспы из национального календаря профилактических прививок.