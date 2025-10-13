Собянин рассказал о создании доступной продвинутой медицины в Москве

Москва повышает доступность высоких технологий в медицинской помощи. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Передовые технологии и инновационные решения открывают новые возможности для продления активной жизни людей, в том числе с тяжелыми заболеваниями. Москва последовательно расширяет доступ к современным медицинским технологиям, обеспечивая каждому жителю возможность получить необходимое лечение.

На сегодняшний день в столице более 30 городских клиник оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. За первые шесть месяцев 2025 года в них проведено почти 60 тысяч операций — почти вдвое больше, чем за тот же период пять лет назад.

Основные направления включают сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, офтальмологию, нейрохирургию, урологию и онкологию.

Такой рост стал возможен благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного класса — ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами КТ и МРТ, а также другой техникой, необходимой для проведения операций высокой сложности.

«На основе снимков КТ создаются специальные 3D-модели протезов. Врачи точнее планируют операцию и просчитывают идеальное расположение имплантов», — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В Москве после реконструкции открылся обновленный Межокружной ревматологический центр на базе ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Учреждение разместилось в восстановленном корпусе № 12 1924 года постройки, площадь которого увеличилась в два с половиной раза.